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Первый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холл» признал вину и арестован судом

23:50 24.03.2024 Источник: Интерфакс

Фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" Далерджон Мирзоев полностью признал вину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы в воскресенье. "Мирзоев признали вину в полном объеме", - сказали в пресс-службе.Ранее в воскресенье Басманный суд по ходатайству следствия арестовал Мирзоева до 22 мая.

Мирзоеву предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы.

"Мирзоев в составе вооруженной организованной группы, участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях "Крокус Сити Холл", после чего обвиняемые подожгли здание "Крокус Сити Холл", - привели в пресс-службе Басманного суда фабулу обвинения.

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