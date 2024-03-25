По делу о теракте в «Крокус Сити Холл» суд отправил под арест четырех подозреваемых
01:30 25.03.2024 Источник: Интерфакс
Заседания в отношении обоих фигурантов по ходатайству следствия прошли в закрытом от слушателей режиме в связи с необходимостью сохранить тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса.
Фаридуни сообщил суду, что он - гражданин Таджикистана, женат, имеет 8-месячного ребенка. По его словам, он зарегистрирован в Красногорске, трудоустроен разнорабочим на фабрике.
Файзов, в свою очередь, пояснил, что он имеет гражданство Таджикистана, холост, детей нет. По словам обвиняемого, у него есть регистрация в городе Иваново, там же он ранее работал парикмахером в барбершопе.
Ранее также до 22 мая Басманный суд арестовал двух других обвиняемых по делу - Далерджона Мирзоева и Муродали Рачабализода.
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