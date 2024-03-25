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НОВОСТИ

Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС временно выведены из эксплуатации после возгорания

09:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание возникло на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Оно было оперативно потушено, но после этого из эксплуатации временно вывели два энергоблока, сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. <…> Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — проинформировал он.

Из-за пожара отключились две высоковольтные линии, сейчас энергоснабжение восстановлено, отметил губернатор.

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