Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС временно выведены из эксплуатации после возгорания

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание возникло на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Оно было оперативно потушено, но после этого из эксплуатации временно вывели два энергоблока, сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. <…> Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — проинформировал он.

Из-за пожара отключились две высоковольтные линии, сейчас энергоснабжение восстановлено, отметил губернатор.