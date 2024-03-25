11 украинских БПЛА перехвачены над Ростовской областью

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 БПЛА над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области», — сказали в Минобороны.