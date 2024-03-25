Израиль проведет обмен пленными и заложниками с ХАМАС - CNN
10:20 25.03.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
CNN: Израиль согласился на обмен пленными и заложниками с ХАМАС. Речь идёт о предложении, которое сделал директор ЦРУ Уильям Бёрнс.
Оно предполагает освобождение около 700 палестинских заключённых, в том числе ста отбывающих пожизненное заключение за убийство израильских граждан, в обмен на освобождение 40 израильских заложников. По информации телеканала CNN, Израиль ждёт ответа от ХАМАС.
Также утверждается, что власти еврейского государства готовы обсудить предложения США по возвращению гражданского населения в северную часть сектора Газа. "Говорит Москва"
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