Израиль проведет обмен пленными и заложниками с ХАМАС - CNN

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

CNN: Израиль согласился на обмен пленными и заложниками с ХАМАС. Речь идёт о предложении, которое сделал директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Оно предполагает освобождение около 700 палестинских заключённых, в том числе ста отбывающих пожизненное заключение за убийство израильских граждан, в обмен на освобождение 40 израильских заложников. По информации телеканала CNN, Израиль ждёт ответа от ХАМАС.

Также утверждается, что власти еврейского государства готовы обсудить предложения США по возвращению гражданского населения в северную часть сектора Газа. "Говорит Москва"