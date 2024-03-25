Все больше украинцев сомневаются в успехе в конфликте против РФ — Politico

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше людей на Украине пессимистично оценивают вероятность успеха Киева в конфликте против Москвы. Об этом говорится в статье, опубликованной европейским изданием газеты Politico.

По оценкам издания, пессимизм в отношении исхода конфликта растет, и все больше людей сомневаются в том, что Украина способна одержать победу над российскими вооруженными силами. Всплеск патриотических настроений среди украинцев пошел на убыль по мере того, как конфликт затянулся на третий год и все больше украинцев погибают на фронте или возвращаются домой с травмами, пишет газета.

21 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью газете El País заявил, что Украина не получала прямых просьб от своих союзников провести переговоры с Россией, при этом Киев считает, что завершить конфликт военным путем невозможно. Он также сказал, что «есть много голосов, которые упоминают усталость или говорят, что есть европейские лидеры или граждане, которые измотаны» конфликтом.