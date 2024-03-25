Двое рабочих оказались под завалами в шахте на Урале
11:32 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое горнорабочих оказались под завалами в шахте «Кальинская» в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР).
«На шахте „Кальинская“ СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы», — сообщили в компании.
На место происшествия прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда. До их прибытия разбор завала проводился силами компании. Спасательные работы продолжаются.
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