Более 90% поляков выступают против отправки военных на Украину

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 90% жителей Польши выступают против отправки военнослужащих республики на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром United Surveys по заказу радиостанции RMF FM.

По его данным, 90,6% опрошенных высказались против прямого участия польской армии в военном конфликте на Украине. 72,9% респондентов считают, что власти не должны разрешать гражданам страны участвовать в боевых действиях на стороне Киева. Почти половина жителей Польши — 45,9% — не желают, чтобы Варшава поставляла тяжелое вооружение Киеву.