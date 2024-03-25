Более 90% поляков выступают против отправки военных на Украину
12:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 90% жителей Польши выступают против отправки военнослужащих республики на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром United Surveys по заказу радиостанции RMF FM.
По его данным, 90,6% опрошенных высказались против прямого участия польской армии в военном конфликте на Украине. 72,9% респондентов считают, что власти не должны разрешать гражданам страны участвовать в боевых действиях на стороне Киева. Почти половина жителей Польши — 45,9% — не желают, чтобы Варшава поставляла тяжелое вооружение Киеву.
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