В Киеве произошло несколько взрывов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три сильных взрыва раздались в центре Киева. Об этом сообщили ТАСС очевидцы. «Три мощных взрыва [прогремели] в центральных районах, виден черный дым», — сказал собеседник агентства. Также сильный взрыв произошел в районе киевского аэропорта Жуляны.

Кроме того, несколько взрывов с разницей в 10 секунд произошли днем в Голосеевском районе на юго-западе Киева. Об этом также сообщил очевидец. «В Голосеевском районе были слышны взрывы. Прозвучала тревога, и потом [произошло] не менее пяти взрывов с разницей в 10 секунд», — рассказал собеседник агентства.