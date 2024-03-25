В Киеве произошло несколько взрывов
12:05 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три сильных взрыва раздались в центре Киева. Об этом сообщили ТАСС очевидцы. «Три мощных взрыва [прогремели] в центральных районах, виден черный дым», — сказал собеседник агентства. Также сильный взрыв произошел в районе киевского аэропорта Жуляны.
Кроме того, несколько взрывов с разницей в 10 секунд произошли днем в Голосеевском районе на юго-западе Киева. Об этом также сообщил очевидец. «В Голосеевском районе были слышны взрывы. Прозвучала тревога, и потом [произошло] не менее пяти взрывов с разницей в 10 секунд», — рассказал собеседник агентства.
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