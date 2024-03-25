Глава МВД Польши считает, что РФ проверяет «возможности польской ПВО»

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский выступил с утверждением, что Россия в последние месяцы якобы «проверяет возможности противовоздушной обороны» республики.

«Уже в течение нескольких месяцев я наблюдаю [попытки] России проверить польскую противовоздушную оборону», — утверждал глава польского МВД в эфире телеканала TVP Info.

Вооруженные силы Польши три раза за последние дни поднимали самолеты в связи с якобы наблюдаемой ими активностью дальней авиации РФ.