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НОВОСТИ

Спецслужбы РФ работают по расследованию теракта в «Крокусе» без помощи других стран

13:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спецслужбы работают самостоятельно по расследованию теракта в «Крокус сити холле», здесь о помощи других стран речи не идет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Наши службы работают самостоятельно. Здесь сейчас ни о какой помощи [со стороны других государств] речи не идет», — сказал представитель Кремля.

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