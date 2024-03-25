Спецслужбы РФ работают по расследованию теракта в «Крокусе» без помощи других стран

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спецслужбы работают самостоятельно по расследованию теракта в «Крокус сити холле», здесь о помощи других стран речи не идет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Наши службы работают самостоятельно. Здесь сейчас ни о какой помощи [со стороны других государств] речи не идет», — сказал представитель Кремля.