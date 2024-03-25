Разведданные не разглашаются — Песков о том, предупреждали ли США РФ о готовящемся теракте

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные разведки предоставляются спецслужбам, эта информация не разглашается, напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, предупреждали ли США Россию о готовящемся теракте.

«Разведданные никогда не предоставляются Кремлю, они предоставляются по каналам спецслужбам, от спецслужбы к спецслужбе. Это относится к категории чувствительной информации, которая, конечно, не разглашается», — сказал представитель Кремля.