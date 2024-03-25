Окончательной версии следствия о причинах теракта в «Крокусе» пока нет — Песков
13:32 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие пока не сформулировало окончательную версию причин теракта в подмосковном «Крокус сити холле», в том числе насчет причастности запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Следствие идет, пока еще не озвучивалась какая-то стройная версия, — прокомментировал представитель Кремля. — Речь шла только о предварительных данных, пока никакие версии вообще не выдвигались».
«Нужно дождаться информации от наших официальных силовых ведомств», — призвал Песков.
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