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НОВОСТИ

Окончательной версии следствия о причинах теракта в «Крокусе» пока нет — Песков

13:32 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие пока не сформулировало окончательную версию причин теракта в подмосковном «Крокус сити холле», в том числе насчет причастности запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Следствие идет, пока еще не озвучивалась какая-то стройная версия, — прокомментировал представитель Кремля. — Речь шла только о предварительных данных, пока никакие версии вообще не выдвигались».

«Нужно дождаться информации от наших официальных силовых ведомств», — призвал Песков.

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