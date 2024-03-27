Мир следит за ситуацией с экстрадицией Ассанжа и сочувствует ему — МИД КНР
12:20 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировое сообщество следит за соблюдением прав основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и выражает ему сочувствие. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Веб-сайт WikiLeaks, основанный Ассанжем, обнародовал большое количество секретной информации о войне США в Афганистане и Ираке, раскрыл осуществление кибератак Центральным разведывательным управлением США, — сказал Линь Цзянь. — Мир следит за ситуацией с правами человека и личной судьбой Ассанжа и сочувствует ему».
Линь Цзянь добавил, что беспристрастие и справедливость должны восторжествовать.
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