Мир следит за ситуацией с экстрадицией Ассанжа и сочувствует ему — МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировое сообщество следит за соблюдением прав основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и выражает ему сочувствие. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Веб-сайт WikiLeaks, основанный Ассанжем, обнародовал большое количество секретной информации о войне США в Афганистане и Ираке, раскрыл осуществление кибератак Центральным разведывательным управлением США, — сказал Линь Цзянь. — Мир следит за ситуацией с правами человека и личной судьбой Ассанжа и сочувствует ему».

Линь Цзянь добавил, что беспристрастие и справедливость должны восторжествовать.