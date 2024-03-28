0
0
116
НОВОСТИ

Путин указал на расхождение абсолютных и относительных расходов РФ и США на оборону

10:05 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в 2022 году потратили на оборону 3,5% ВВП, а Россия — 4%, но в абсолютных величинах это $811 и $72 млрд соответственно, указал президент РФ Владимир Путин в беседе с военными летчиками.

«Возьмем 2022 год, военные расходы. <…> По нашим данным, мы тратили 3,5% ВВП страны на оборонные расходы. Возьмем не наши данные, а данные Стокгольмского института мира, международные данные. А у них такой расчет: Соединенные Штаты тратили на оборону 3,5% ВВП, Россия — 4%, скажем, Израиль — 4,5%, Украина в 2022 году истратила 33,5%», — сказал Путин. «Но в абсолютных-то величинах разница какая? Вот в 2022 году США истратили, дай бог памяти, $811 млрд, а Российская Федерация — $72 млрд», — уточнил он, подчеркнув масштаб разницы больше чем в 10 раз.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 28.03.2024
Новым командующим Еврокорпусом назначен генерал Петр Блазеуш — Минобороны
0
66
10:20 28.03.2024
Бухарест подтвердил, что россиянам будет впервые выдаваться «шенген» с 31 марта
0
92
10:07 28.03.2024
Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей
0
97
10:00 28.03.2024
Индия и Китай согласны поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах
0
116
09:32 28.03.2024
Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте
0
169
09:20 28.03.2024
Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в Подмосковье
0
184
09:05 28.03.2024
Заявления в духе «Россия только для русских» могут развалить страну — Путин
0
256
09:00 28.03.2024
Путин отметил, что F-16 могут быть носителями ядерного оружия, РФ будет это учитывать
0
249
21:45 27.03.2024
Песков: Никаких официальных версий по теракту в «Крокус Сити Холле» пока никто не высказал
0
722
20:30 27.03.2024
МЧС снова обновило список погибших в «Крокус Сити Холле»
0
785

Возврат к списку