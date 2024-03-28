Путин указал на расхождение абсолютных и относительных расходов РФ и США на оборону

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в 2022 году потратили на оборону 3,5% ВВП, а Россия — 4%, но в абсолютных величинах это $811 и $72 млрд соответственно, указал президент РФ Владимир Путин в беседе с военными летчиками.

«Возьмем 2022 год, военные расходы. <…> По нашим данным, мы тратили 3,5% ВВП страны на оборонные расходы. Возьмем не наши данные, а данные Стокгольмского института мира, международные данные. А у них такой расчет: Соединенные Штаты тратили на оборону 3,5% ВВП, Россия — 4%, скажем, Израиль — 4,5%, Украина в 2022 году истратила 33,5%», — сказал Путин. «Но в абсолютных-то величинах разница какая? Вот в 2022 году США истратили, дай бог памяти, $811 млрд, а Российская Федерация — $72 млрд», — уточнил он, подчеркнув масштаб разницы больше чем в 10 раз.