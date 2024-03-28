Бухарест подтвердил, что россиянам будет впервые выдаваться «шенген» с 31 марта

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Румыния впервые начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы с 31 марта, заявление можно будет подать во всех консульствах страны на территории России. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве, подчеркнув, что получили соответствующие разъяснения из Бухареста.

«Румыния будет выдавать единые (шенгенские) визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — отметили в диппредставительстве. Там пояснили, что с подачей заявлений для шенгенских виз будут работать «все консульские учреждения на территории РФ», а именно в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.