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НОВОСТИ

Первичная заболеваемость ожирением в РФ снизилась на 16% по сравнению с 2019 г. — Голикова

13:00 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первичная заболеваемость ожирением в России по сравнению с 2019 годом снизилась более чем на 16%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Первичная заболеваемость ожирением снизилась по сравнению с 2019 годом более чем на 16%», — сказала она на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора по итогам деятельности за 2023 год и приоритетным задачам на 2024–2026 годы.

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