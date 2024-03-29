Первичная заболеваемость ожирением в РФ снизилась на 16% по сравнению с 2019 г. — Голикова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первичная заболеваемость ожирением в России по сравнению с 2019 годом снизилась более чем на 16%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Первичная заболеваемость ожирением снизилась по сравнению с 2019 годом более чем на 16%», — сказала она на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора по итогам деятельности за 2023 год и приоритетным задачам на 2024–2026 годы.