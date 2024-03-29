Удар по силам Франции на Украине не является основанием для коллективного ответа — DPA

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, в частности Франции, на территории Украины не может стать основанием для применения статьи 5 устава альянса (о коллективной обороне). К такому выводу пришли эксперты Бундестага (парламента ФРГ), анализируя возможные последствия отправки Францией сухопутных войск в бывшую советскую республику, сообщает агентство DPA.

«Если военные подразделения какого-либо государства — члена НАТО участвуют в коллективной самообороне в соответствии со статьей 51 Устава ООН на стороне Украины в конфликте (между Россией и Украиной) и при этом во время боевых действий подвергаются удару другой стороны (России), то это не является основанием применения статьи 5 устава НАТО», — приводит агентство выдержку из пока еще не опубликованного экспертного доклада. По оценке специалистов, коллективный ответ альянса возможен был бы только в том случае, если бы Россия напала на одну из стран НАТО или атаковала объекты на их территории. «Военная реакция России против целей во Франции, напротив, была бы (противоречащим международному праву) „вооруженным нападением“ в соответствии с оценкой статьи 5 устава НАТО, которое бы создало фактические предпосылки для объявления ситуации, когда члены НАТО обязаны оказать друг другу помощь», — говорится в докладе.