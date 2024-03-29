ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала троих граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в людном месте в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



«Пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — сообщили в ЦОС. По месту их проживания в Ставропольском крае обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.



