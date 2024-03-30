0
0
167
НОВОСТИ

Проблему вербовки мигрантов экстремистами обсудят на переговорах Таджикистана и РФ

09:00 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана обсудит с российскими коллегами из профильных ведомств проблему вовлечения мигрантов в экстремистские сообщества в ходе второго раунда комплексных переговоров, который пройдет в Душанбе в конце мая. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра Шахноза Нодири.

«Еще в конце февраля мы направляли проект повестки дня, где одним из вопросов было пресечение вовлечения граждан Республики Таджикистан в экстремистские и террористические группировки. Естественно, мы этот вопрос будем обсуждать», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 30.03.2024
Зеленский допустил возможность переговоров с РФ до выхода на границы 1991 года - СМИ
0
17
09:30 30.03.2024
Конфликт РФ и НАТО в Арктике может произойти уже в ближайшие 2-3 года — эксперт
0
109
08:50 30.03.2024
Подоляк признал, что российские силы продвигаются все дальше вперед
0
189
08:40 30.03.2024
Украину может ждать в 2025 г. банкротство, если Запад не спишет ее долги — источник в ВБ
0
203
08:35 30.03.2024
Сбербанк одобрил финансирование 88 гостиниц в 36 регионах России
0
174
08:30 30.03.2024
Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
0
181
22:30 29.03.2024
Зеленский собирается назначить бывшего секретаря СНБО послов а Молдавии
0
751
22:10 29.03.2024
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
0
823
21:50 29.03.2024
Новыми партнерами российских университетов могут стать вузы Тайланда
0
610
21:35 29.03.2024
Мировые лидеры просят не допустить на выборах победы Трампа - Байден
0
846

Возврат к списку