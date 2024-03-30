Проблему вербовки мигрантов экстремистами обсудят на переговорах Таджикистана и РФ
09:00 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана обсудит с российскими коллегами из профильных ведомств проблему вовлечения мигрантов в экстремистские сообщества в ходе второго раунда комплексных переговоров, который пройдет в Душанбе в конце мая. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра Шахноза Нодири.
«Еще в конце февраля мы направляли проект повестки дня, где одним из вопросов было пресечение вовлечения граждан Республики Таджикистан в экстремистские и террористические группировки. Естественно, мы этот вопрос будем обсуждать», — сказала она.
НОВОСТИ
- 10:00 30.03.2024
- Зеленский допустил возможность переговоров с РФ до выхода на границы 1991 года - СМИ
- 09:30 30.03.2024
- Конфликт РФ и НАТО в Арктике может произойти уже в ближайшие 2-3 года — эксперт
- 08:50 30.03.2024
- Подоляк признал, что российские силы продвигаются все дальше вперед
- 08:40 30.03.2024
- Украину может ждать в 2025 г. банкротство, если Запад не спишет ее долги — источник в ВБ
- 08:35 30.03.2024
- Сбербанк одобрил финансирование 88 гостиниц в 36 регионах России
- 08:30 30.03.2024
- Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
- 22:30 29.03.2024
- Зеленский собирается назначить бывшего секретаря СНБО послов а Молдавии
- 22:10 29.03.2024
- ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
- 21:50 29.03.2024
- Новыми партнерами российских университетов могут стать вузы Тайланда
- 21:35 29.03.2024
- Мировые лидеры просят не допустить на выборах победы Трампа - Байден
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать