Проблему вербовки мигрантов экстремистами обсудят на переговорах Таджикистана и РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана обсудит с российскими коллегами из профильных ведомств проблему вовлечения мигрантов в экстремистские сообщества в ходе второго раунда комплексных переговоров, который пройдет в Душанбе в конце мая. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра Шахноза Нодири.

«Еще в конце февраля мы направляли проект повестки дня, где одним из вопросов было пресечение вовлечения граждан Республики Таджикистан в экстремистские и террористические группировки. Естественно, мы этот вопрос будем обсуждать», — сказала она.