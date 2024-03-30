Булгакова и Глинку на Украине посчитали символами «российской имперской политики»

13:00 Источник: РБК

Писатель Михаил Булгаков и композитор Михаил Глинка являются символами «российской имперской политики», говорится в экспертных заключениях Украинского института национальной памяти (УИНП).

Булгаков, как считают в институте, был «украинофобом», ненавидел стремление украинцев к независимости и близок к нынешней «идеологии путинизма». Писатель родился и жил в Киеве, институт упоминает тот факт, что в 1919 году он «дезертировал» из армии Украинской народной республики (одним из ее руководителей был Симон Петлюра, УНР прекратила существование в 1920 году). Булгаков с 1921-го жил в Москве и умер там же.

Глинка, автор оперы «Жизнь за царя», отразил в ней свои «монархические убеждения», утверждают в УИНП. Кроме того, поскольку это один из самых известных русских композиторов, он является «символом русской культуры и маркером «русского мира», заявляет институт.

К символам «имперской политики» были также отнесены декабристы, так как их программа не предусматривала учета «политической, культурной и государственной индивидуальности» Украины. В частности, разработанный Южным обществом декабристов из Тульчина (Винницкая область) проект Конституции называет украинцев «составной частью «коренного русского народа». РБК