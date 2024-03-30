Минтруда Таджикистана фиксирует отток мигрантов из РФ после теракта в Подмосковье

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье, в представительство ведомства в РФ от них поступает много звонков. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра труда республики Шахноза Нодири.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — сказала собеседница агентства.