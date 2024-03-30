«Искандеры» уничтожили район восстановления боеспособности ВСУ в Харьковской области

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32-й механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», сообщили в Минобороны России.

«Место дислокации личного состава и военной техники украинских националистов в лесном массиве на территории Харьковской области было выявлено расчетом беспилотного летательного аппарата группировки войск „Запад“ в ходе ведения разведки. Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение о нанесении ракетного удара», — говорится в описании к опубликованному МО РФ видео поражения объектов.