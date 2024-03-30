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ВМС Индии освободили в Аравийском море захваченное пиратами иранское судно

18:00 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы (ВМС) Индии освободили захваченное пиратами в Аравийском море иранское рыболовецкое судно. Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

По ее данным, два корабля ВМС Индии, дислоцированные в Аравийском море для проведения операций по обеспечению морской безопасности, получили сигнал о нападении на иранское рыболовецкое судно «Аль-Камбар» вечером 28 марта приблизительно в 150 км к юго-западу от острова Сокотра. На его борту находился экипаж в составе 23 граждан Пакистана.

Индийские корабли были направлены на перехват «Аль-Камбара». По прибытии выяснилось, что на иранское судно проникли девять вооруженных пиратов.

Как подчеркнули в ВМС, спустя примерно 12 часов индийские военные вынудили пиратов сдаться. Экипаж благополучно спасен, никто не пострадал.

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