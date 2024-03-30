Украинцам разрешили заключать брак по видеосвязи
18:30 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Украины приняло постановление о регистрации браков онлайн, сообщается в телеграм-канале Минцифры Украины.
Отмечается, что для этого жених и невеста должны подать заявления через всеукраинский онлайн-сервис «Действие», после чего сотрудник ЗАГСа проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи, затем молодожены подпишут актовую запись о браке электронной подписью.
Глава Минцифры Михаил Федоров в свою очередь сообщил в своем телеграм-канале, что услуга «женитьбы прямо в приложении» максимально безопасна и будет проходить несколько этапов верификации.
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