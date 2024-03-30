Власти Испании не планируют размещать на острове Менорка военно-морскую базу НАТО

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Испании не планирует превращать военно-морскую базу в муниципалитете Маон на острове Менорка в базу материально-технического обеспечения кораблей НАТО, действующих в Средиземном море. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.

«Не существует никаких прогнозов относительно того, чтобы территория Балеарских островов взяла на себя [роль] военно-морской базы организации, за исключением ее нынешней роли порта [для] единичного захода [кораблей] постоянного флота альянса», — сообщили в ведомстве.

Ранее версию о появлении третьей в стране базы альянса озвучили некоторые местные СМИ.