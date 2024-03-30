0
0
150
НОВОСТИ

СК установил личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус сити холле»

19:30 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие установило личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Также следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления. На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока не установленным погибшим, проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:37 30.03.2024
Финалисты Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект» помогали медикам найти радиофармпрепараты против рака
0
18
20:30 30.03.2024
Премьер Пакистана хочет расширить сотрудничество с РФ и ждет Путина в республике
0
56
20:00 30.03.2024
Зять Эрдогана может стать его преемником на посту президента — WSJ
0
109
19:00 30.03.2024
Власти Испании не планируют размещать на острове Менорка военно-морскую базу НАТО
0
225
18:30 30.03.2024
Украинцам разрешили заключать брак по видеосвязи
0
249
18:00 30.03.2024
ВМС Индии освободили в Аравийском море захваченное пиратами иранское судно
0
279
17:30 30.03.2024
«Искандеры» уничтожили район восстановления боеспособности ВСУ в Харьковской области
0
345
17:00 30.03.2024
Большинство армянских банков прекратило обслуживание российских карт «Мир»
0
372
16:00 30.03.2024
В Госдуме предложили внести расходы на замену лифтов в федеральный бюджет
0
389
15:00 30.03.2024
Минтруда Таджикистана фиксирует отток мигрантов из РФ после теракта в Подмосковье
0
461

Возврат к списку