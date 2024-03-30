СК установил личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус сити холле»
19:30 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие установило личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Также следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления. На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока не установленным погибшим, проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении.
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