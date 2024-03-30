СК установил личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус сити холле»

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие установило личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Также следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления. На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока не установленным погибшим, проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении.