Альянс палестинских фракций отверг идею о введении в Газу международного контингента

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские фракции, входящие в состав «Альянса палестинских сил», решительно отвергли предложенную Израилем идею о введении в сектор Газа международного воинского контингента и предупредили, что данный шаг будет иметь серьезные последствия. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале движения ХАМАС, являющегося членом альянса.

«Фракции предупреждают об опасности обсуждения такого рода предложений, поскольку они являются не чем иным, как очередной ловушкой, устроенной Израилем с целью превратить арабские страны в своих соучастников», — говорится в документе. Сторонники альянса добавили, что предложенная Израилем инициатива, по их мнению, нацелена не на помощь палестинскому народу, а на то, чтобы при помощи иностранного воинского контингента «помочь израильским военным выбраться из затруднительного положения в секторе Газа, в котором они оказались». «Мы отвергаем эту крайне рискованную инициативу <…> и требуем, чтобы арабские страны не участвовали в ней», — резюмировали члены альянса.

«Альянс палестинских сил» был сформирован в 1993 году из десяти палестинских движений, выступавших против проведения переговоров с Израилем в Осло. В него, помимо радикальных движений ХАМАС и «Исламский джихад», вошли также такие фракции, как «Ас-Саика», «Фатх аль-интифада „, „Фронт освобождения Палестины“, „Фронт палестинской народной борьбы“, „Народный фронт освобождения Палестины“ (НФОП), „Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование“ (НФОП-ГК), „Демократический фронт освобождения Палестины“ (ДФОП) и „Революционная палестинская коммунистическая партия“. В 1998 году НФОП и ДФОП вышли из альянса.

Ранее в субботу портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников проинформировал, что министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Вашингтон предложил создать международные силы безопасности с участием арабских государств для обеспечения порядка в секторе Газа.