09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина рискует лишиться Одессы и выхода к Черному морю, если не согласится вести с Россией переговоры. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск.

«Если [конфликт] продлится достаточно долго, Одесса тоже падет. Остается под вопросом, лишится Украина всего доступа к Черному морю или нет. Я бы посоветовал урегулировать ситуацию путем переговоров до того, как это случится», — написал он на своей странице в социальной сети X. Таким образом Маск прокомментировал публикацию американского бизнесмена Билла Экмана об эксперте Джоне Спенсере, который писал об украинском конфликте.