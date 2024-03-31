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Илон Маск: Если конфликт продлится достаточно долго, Одесса тоже падет

09:00 31.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина рискует лишиться Одессы и выхода к Черному морю, если не согласится вести с Россией переговоры. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск.

«Если [конфликт] продлится достаточно долго, Одесса тоже падет. Остается под вопросом, лишится Украина всего доступа к Черному морю или нет. Я бы посоветовал урегулировать ситуацию путем переговоров до того, как это случится», — написал он на своей странице в социальной сети X. Таким образом Маск прокомментировал публикацию американского бизнесмена Билла Экмана об эксперте Джоне Спенсере, который писал об украинском конфликте.

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