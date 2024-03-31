Илон Маск: Если конфликт продлится достаточно долго, Одесса тоже падет
09:00 31.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина рискует лишиться Одессы и выхода к Черному морю, если не согласится вести с Россией переговоры. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск.
«Если [конфликт] продлится достаточно долго, Одесса тоже падет. Остается под вопросом, лишится Украина всего доступа к Черному морю или нет. Я бы посоветовал урегулировать ситуацию путем переговоров до того, как это случится», — написал он на своей странице в социальной сети X. Таким образом Маск прокомментировал публикацию американского бизнесмена Билла Экмана об эксперте Джоне Спенсере, который писал об украинском конфликте.
НОВОСТИ
- 10:15 31.03.2024
- В Одессе введено аварийное отключение электричества, электротранспорт остановлен
- 09:30 31.03.2024
- Президент РФ подписал закон о призыве на срочную военную службу
- 09:20 31.03.2024
- В районах Махачкалы и Каспийска объявлен режим КТО
- 09:10 31.03.2024
- В воскресенье, 31 марта, воздух в Москве может прогреться до +17С - синоптики
- 21:00 30.03.2024
- Альянс палестинских фракций отверг идею о введении в Газу международного контингента
- 20:37 30.03.2024
- Финалисты Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект» помогали медикам найти радиофармпрепараты против рака
- 20:30 30.03.2024
- Премьер Пакистана хочет расширить сотрудничество с РФ и ждет Путина в республике
- 20:00 30.03.2024
- Зять Эрдогана может стать его преемником на посту президента — WSJ
- 19:30 30.03.2024
- СК установил личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус сити холле»
- 19:00 30.03.2024
- Власти Испании не планируют размещать на острове Менорка военно-морскую базу НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать