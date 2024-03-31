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В воскресенье, 31 марта, воздух в Москве может прогреться до +17С - синоптики

09:10 31.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, без осадков и температура до плюс 17 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 15-17 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 7 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

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