В воскресенье, 31 марта, воздух в Москве может прогреться до +17С - синоптики

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, без осадков и температура до плюс 17 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 15-17 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 7 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.