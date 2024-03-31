В районах Махачкалы и Каспийска объявлен режим КТО

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен на территории Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

«31 марта 2024 года начальником УФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении с 05 часов 35 минут режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов г. Махачкалы и г. Каспийска Республики Дагестан», — сказали в оперштабе.