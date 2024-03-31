В Одессе введено аварийное отключение электричества, электротранспорт остановлен

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аварийные отключения электроэнергии действуют в Одессе и Одесской области после повреждения энергетического объекта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила компания «Укрэнерго».

«Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в г. Одесса и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться», — говорится в сообщении.

Движение электротранспорта остановлено в Одессе из-за проблем с электричеством. Об этом сообщили в телеграм-канале городского совета.

«В связи с ограничением подачи электроэнергии электротранспорт прекращает работу. Весь подвижной состав уходит в депо», — говорится в сообщении.