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В Одессе введено аварийное отключение электричества, электротранспорт остановлен

10:15 31.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аварийные отключения электроэнергии действуют в Одессе и Одесской области после повреждения энергетического объекта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила компания «Укрэнерго».

«Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в г. Одесса и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться», — говорится в сообщении.

Движение электротранспорта остановлено в Одессе из-за проблем с электричеством. Об этом сообщили в телеграм-канале городского совета.

«В связи с ограничением подачи электроэнергии электротранспорт прекращает работу. Весь подвижной состав уходит в депо», — говорится в сообщении.

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