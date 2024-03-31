Глава МИД Италии: Мы не в состоянии войны с Россией и не направим военных сражаться на Украину

11:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни не считает, что прямой военный конфликт с РФ приближается. Такое мнение он выразил в интервью газете Il Messaggero.

«Не думаю», — ответил он на вопрос, «приближается ли вооруженный конфликт с Россией». «Нужно быть аккуратными с воинственным тоном, все чаще слышу об экономике войны. Скажем ясно: мы не в состоянии войны с Россией и не направим военных сражаться на Украину», — добавил он.