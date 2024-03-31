Режим КТО в Дагестане отменен
12:30 31.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим КТО в Махачкале и Каспийске в Дагестане снят. Об этом сообщает оперштаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в регионе.
«В 12:00 режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов г. Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан прекращен», — говорится в сообщении.
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