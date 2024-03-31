Режим КТО в Дагестане отменен

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим КТО в Махачкале и Каспийске в Дагестане снят. Об этом сообщает оперштаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в регионе.

«В 12:00 режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов г. Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан прекращен», — говорится в сообщении.