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НОВОСТИ

Режим КТО в Дагестане отменен

12:30 31.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим КТО в Махачкале и Каспийске в Дагестане снят. Об этом сообщает оперштаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в регионе.

«В 12:00 режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов г. Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан прекращен», — говорится в сообщении.

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