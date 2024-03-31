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НОВОСТИ

В Токио побит температурный рекорд для марта за всю историю метеонаблюдений

12:50 31.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в центре Токио в воскресенье поднялась до самого высокого уровня для марта за всю историю метеонаблюдений в Японии, которые ведутся с 1876 года. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Днем в центральном районе японской столицы Тиёда была зафиксирована температура 28,1 градуса Цельсия. В северо-западном районе Нэрима воздух прогрелся до 28,5 градуса Цельсия. Такая теплая погода обычно устанавливается в столичном регионе в июне.

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