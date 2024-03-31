Папа Римский надеется обмен пленными между РФ и Украиной — всех на всех
13:35 31.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск в своем пасхальном обращении к верующим призвал к полному обмену пленными между Россией и Украиной, а также обеспечению доступа гуманитарной помощи в секторе Газа.
«Мои мысли сегодня прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, происходящих в мире, начиная с конфликтов в Израиле и Палестине, а также на Украине. <…> Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на полный обмен всеми пленными между Россией и Украиной — всех на всех!» — сказал понтифик с балкона на фасаде собора Святого Петра перед примерно 60 тыс. верующих.
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