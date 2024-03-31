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Глава федерального ведомства считает, что ФРГ не готова к масштабным кибератакам

18:22 31.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия плохо подготовлена к масштабным атакам хакеров, нет структур, которые могли бы координировать усилия по противодействию кибернападениям в чрезвычайной ситуации. С такой оценкой выступила глава Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) Клаудиа Платтнер в интервью газете Der Tagesspiegel.

«Причем мы обязательно в этом [координирующих структурах] нуждаемся. Мы не можем по 16 раз созваниваться, чтобы выяснить, что где происходит», — сказала она.

«Что нам делать, если, например, в Гамбурге и Мюнхене одновременно потухнет свет по причине киберинцидента, возникшего в худшем случае в результате геополитической напряженности? Тогда нам нужно будет с первой секунды сделать все для преодоления этого кризиса», — отметила Платтнер. По ее словам, пришлось бы организовать кризисный штаб, попытаться получить общую картину происходящего.

«Ко всему этому мы сегодня не подготовлены, такая координация не отработана. Создание общей базы данных запрещает основной закон — это, к сожалению, так просто и однозначно», — заявила глава ведомства.

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