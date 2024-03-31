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С начала года во Франции были предотвращено три попытки теракта - глава МВД

20:30 31.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Франции предотвратило 74 попытки совершения террористических актов с 2015 года. Об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий республики Жеральд Дарманен в эфире телеканала LCI.

«С начала года во Франции были предотвращено 3 попытки теракта, а в общей сложности с 2015 года — 74», — сказал Дарманен.

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