С начала года во Франции были предотвращено три попытки теракта - глава МВД

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Франции предотвратило 74 попытки совершения террористических актов с 2015 года. Об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий республики Жеральд Дарманен в эфире телеканала LCI.

«С начала года во Франции были предотвращено 3 попытки теракта, а в общей сложности с 2015 года — 74», — сказал Дарманен.