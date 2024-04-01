Над Белгородской областью перехвачено два беспилотника ВСУ
09:00 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Белгородской областью два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области», — сказали там.
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