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Боевики ИГ будут пытаться атаковать США и другие страны — экс-военачальник

09:05 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) будут пытаться организовать атаки в США и других государствах. Такое мнение в воскресенье выразил бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) отставной генерал Кеннет Маккензи.

«У [афганского филиала ИГ] „Вилаят Хорасан“ и ИГ в целом есть сильное желание атаковать нашу родину. И нам следует верить их заявлениям об этом. Они попытаются сделать это. Я считаю, что угроза растет. Нам следует ожидать в будущем попыток [атак] на Соединенные Штаты и другие страны. Думаю, это неизбежно», — сказал Маккензи в эфире телекомпании ABC.

Экс-глава СЕНТКОМ полагает, что риск террористических атак, организованных ИГ, растет с момента вывода американских сил из Афганистана. «Если бы мы тогда оставили 2,5 тыс. солдат, а наши партнеры по НАТО оставили бы 4 тыс. или 5 тыс. солдат, то мы могли бы продолжать бороться с ИГ, что и было главной причиной присутствия в Афганистане, и предотвращать атаки у себя дома. Думаю, тогда мы были бы в другой ситуации. Полагаю, мы были бы в большей безопасности», — добавил генерал в отставке.

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