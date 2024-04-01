Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах и пообещал сделать выводы
09:20 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган признал, что возглавляемая им правящая Партия справедливости и развития (ПСР) не смогла добиться желаемых результатов на прошедших 31 марта муниципальных выборах в республике.
«Спустя девять месяцев после нашей победы на [всеобщих и президентских] выборах в мае 2023 года, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись. Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно. Это были достойные демократии выборы. Народ через урны для голосования передал нам свое послание, свою волю и предупреждения», — сказал он, выступая в Анкаре.
Эрдоган заявил, что он и его партия не будут игнорировать результаты волеизъявления. «Мы не будем игнорировать решение нашей нации, не будем действовать против ее воли и ставить ее под сомнение», — подчеркнул президент, отметив, что в ближайшие 4-5 лет возглавляемая им ПСР и администрация исправят «допущенные ошибки».
По последним данным государственного телеканала TRT, который уполномочен оглашать итоги голосования, обработано 91,34% протоколов с избирательных участков. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) получает на муниципальных выборах 37,35% голосов, правящая ПСР — 35,75%. Оппозиция впервые за последние десятилетия победила во всех крупных городах Турции, в том числе в Адане, Анкаре, Анталье, Бурсе, Измире, Стамбуле.
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