Власти регионов РФ получили право запрещать «наливайки»

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России с 1 апреля вступил в силу закон, предусматривающий право региональных властей запрещать на территории своих регионов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

Теперь региональные власти могут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Так, законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Кроме того, субъекты РФ получили право ограничивать время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ранее субъекты РФ могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.