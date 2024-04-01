Спада посещаемости учреждений культуры РФ после теракта в «Крокусе» нет — Любимова
10:05 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Резкого спада посещаемости учреждений культуры после теракта в «Крокус сити холле» нет, возврат билетов на мероприятия не носит массовый характер. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Резкого спада [посещаемости] мы не ощутили. По музеям не ощутили совсем. По концертам бывают случаи — из-за настроения, из-за самой ситуации люди отказываются. Существует гибкая система возврата билетов. Зависит от учреждения, зависит от региона, и тем не менее эти правила действуют, никаких дополнительных нормативных нововведений не пришлось ни обсуждать, ни вводить, так как это не носит массовый характер», — сказала она в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме «Россия».
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