Кабмин РФ поддержал кратное увеличение штрафов за повторную продажу табака детям

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России в целом поддержало законопроект, кратно увеличивающий штрафы за повторную продажу детям сигарет, вейпов, других табачных изделий. Официальный отзыв кабмина есть в распоряжении ТАСС.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки», — говорится в документе.