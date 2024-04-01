Странам БРИКС нужна общая стратегия обеспечения технологиями - Кобылкин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС должны разработать общий план обеспечения технологиями для индустриальной и энергетической трансформации. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«Попытки западных стран искусственно обесценить значение данного фактора и превратить ресурсные страны в вассалов технологических государств противоречат интересам стран-участниц. Для того чтобы не допустить подобного сценария, нам нужен общий план действий для обеспечения потребностей стран БРИКС и стран-партнеров технологиями, необходимыми для индустриальной и энергетической трансформации с опорой на наши конкурентные преимущества», — написал Кобылкин в своей статье, размещенной на сайте Госдумы.