ВККС единогласно рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда
11:00 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в понедельник единогласно рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда РФ, передает корреспондент ТАСС.
«Высшая квалификационная коллегия судей единогласно приняла решение рекомендовать Подносову на должность председателя Верховного суда РФ», — огласил решение председатель ВККС Николай Тимошин.
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