На подконтрольной ВСУ территории Запорожской области повреждена высоковольтная подстанция
11:20 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оборудование повреждено на высоковольтной подстанции на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.
«На высоковольтной подстанции в Запорожской области <…> имеются повреждения оборудования», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Утром глава назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров проинформировал о повреждении «объектов инфраструктуры», не уточняя, о каких именно объектах идет речь. В ночь на 1 апреля в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области несколько раз объявлялась воздушная тревога.
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