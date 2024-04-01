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НОВОСТИ

На подконтрольной ВСУ территории Запорожской области повреждена высоковольтная подстанция

11:20 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборудование повреждено на высоковольтной подстанции на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

«На высоковольтной подстанции в Запорожской области <…> имеются повреждения оборудования», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Утром глава назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров проинформировал о повреждении «объектов инфраструктуры», не уточняя, о каких именно объектах идет речь. В ночь на 1 апреля в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области несколько раз объявлялась воздушная тревога.

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