Путин поручил Минпромторгу посодействовать в развитии систем подавления БПЛА
11:32 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
«Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу „Русский купол“ в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», — указано в одном из пунктов.
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