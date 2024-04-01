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Путин поручил Минпромторгу посодействовать в развитии систем подавления БПЛА

11:32 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу „Русский купол“ в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», — указано в одном из пунктов.

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