Сбер объявил о самом масштабном обновлении программы лояльности
11:37 01.04.2024
Сбер кардинально изменил программу лояльности СберСпасибо в рамках курса, заданного новой стратегией банка.
Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой и гибкой для клиентов. Клиенты сами решают, как, где и за что они хотят получать бонусы. Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров – Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки.
За покупки у партнеров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов – до 70% в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате и др. Бонусы начисляются моментально и их сразу можно использовать для новых покупок. Кроме того, летом Сбер запустит эксклюзивные акции и услуги, доступные только за бонусы и приносящие дополнительную выгоду клиентам. Первые участники смогут оценить обновленную программу в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.
Участниками СберСпасибо являются почти 80 млн человек, что делает ее самой большой программой лояльности в стране, отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. «Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнеров группы, – пояснил он. – Мы ожидаем, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами, а для премиального сегмента СберСпасибо станет самой выгодной программой на рынке».
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