В РФ начался весенний призыв, он впервые пройдет по новым правилам призывного возраста

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Весенняя призывная кампания стартует в России и продлится до 15 июля. Она будет проходить по новым правилам призывного возраста, при этом срочники, которые пополнят войска в рамках этого призыва, по-прежнему не будут привлекаться к выполнению задач в зоне специальной военной операции (СВО) и проходить службу в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Согласно опубликованному 31 марта указу президента РФ Владимира Путина, войска пополнят 150 тыс. призывников — это на 3 тыс. новобранцев больше, чем в прошлогодний весенний призыв, когда Вооруженные силы (ВС) РФ и другие воинские формирования пополнили, как и было запланировано, 147 тыс. человек.

Призыв проходит с 1 апреля во всех регионах страны, отправки призывников со сборных пунктов начнутся с 15 апреля. Исключение из-за климата составят отдельные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, там граждане призываются с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий.

Срок службы не меняется и составит один год. Военнослужащие-срочники, срок службы которых истекает этой весной, будут своевременно уволены.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе).